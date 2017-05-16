Баку-2017: Азербайджанская тхэквондистка завоевала «золото»

2017-05-16 22:01 | www.oxu.az | 3

Азербайджанская спортсменка Эриш Япрак в финале соревнований по тхэквондо в рамках IV Игр исламской солидарности одержала победу над представительницей Турции Алтунель Дурдане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, азербайджанская тхэквондистка одержала победу со счетом 5:4 и завоевала золотую медаль Игр.

Еще один азербайджанский спортсмен Гашим Магомедов уступил в финале соревнований по тхэквондо иранцу Ешаги Махди и завоевал серебряную медаль.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

С.Б.

