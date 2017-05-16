Азербайджанский пловец Шемберов выиграл еще два "золота" Исламиады

2017-05-16 19:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский пловец Максим Шемберов выиграл еще две золотые медали соревнований по плаванию в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Во вторник в финальном заплыве на 200 метров баттерфляем Шемберов, показав результат 1:57,72, стал первым.

"Серебро" и "бронза" Исламиады в этом соревновании достались турецким спортсменам - Озджану Каану (1.59,80) и Алкану Самету (2:00,92).

Также азербайджанский пловец одержал победу в финале заплыва на 800 метров вольным стилем, показав результат 7:54,34.

"Серебро" досталось индонезийцу Афлаху Правире (8:16,00) , бронзовую медаль завоевал турецкий спортсмен Эдиз Илдырымэр (8:16,66).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Гусейн Велиев, Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)