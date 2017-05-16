Исламиада объединила многие народы – азербайджанская гимнастка (ФОТО)

2017-05-16 19:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первый международный успех 17-летней азербайджанской спортсменки Екатерины Тишковой, которая стала обладателем золотой медали в командном зачете по спортивной гимнастике и серебряной медали в упражнениях на разновысоких брусьях на IV Играх исламской солидарности в Баку, станет хорошим стимулом для будущих побед.

"Исламиада стала не только большим праздником спорта, но и значительным событием мира и дружбы, объединив многие народы. Это для меня первый международный успех – и сразу "золото" и "серебро". Я счастлива! Впереди нас ждет еще много соревнований, и мы всегда будем стараться вписать наши имена в историю спорта, чтобы Азербайджан всегда был в числе лидеров", - сказала Екатерина Тишкова Trend во вторник.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)