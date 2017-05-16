Исламиада: Азербайджанские таэквондисты завоевали 2 медали

2017-05-16 22:14 | www.apa.az | 3

Сегодня на IV Играх Исламской солидарности стартовали соревнования таэквондистов. Как сообщает Apasport.az, в первый день к борьбе подключились спортсмены трех весовых категорий.

Физам Мехдиев не смог достичь результата. Япрак Эриш смог завоевал золото для сборной Азербайджана, а Гашим Магомедов ограничился «серебром».

Золотую медаль Я.Эришу вручил президент Азербайджанской федерации таэквондо Кемалледин Гейдаров.