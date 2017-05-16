Исламиада еще раз показала величие Азербайджана - обладатель двух золотых медалей

2017-05-16 19:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Высокий уровень проведения IV Игр исламской солидарности в Баку и большие успехи азербайджанских спортсменов еще раз показали величие Азербайджана, сказал Trend во вторник дзюдоист Мамедали Мехтиев, который выступал в весовой категории до 90 килограммов. На его счету две золотые медали соревнований - в личном и командном зачете.

"Соревнование между командами более ответственно для спортсмена, так как своей неудачей можешь подвести товарищей. Если в личном первенстве волнуешься только за себя, то в командном переживаешь еще и за своих друзей. Две золотые медали на Исламиаде для меня первый международный успех. В то же время это значительно повышает ответственность, является еще большим стимулом для будущих успехов", - сказал Мехтиев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)