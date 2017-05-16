Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о 100-летнем юбилее АДР

2017-05-16 19:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики.

28 мая 2018 года исполнится 100 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики – первой парламентской республики на мусульманском Востоке.

В соответствии с распоряжением, с целью достойного проведения 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, в исключительной степени обогатившей летопись национальной государственности, 100-летний юбилей создания АДР будет широко отмечаться в республике на государственном уровне.

Кабинету министров поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.

Милли Меджлису рекомендовано провести специальное заседание в связи со 100-летним юбилеем создания парламента Азербайджанской Демократической Республики.