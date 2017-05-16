Азербайджанский легкоатлет завоевал еще одно "золото" Исламиады

2017-05-16 19:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан завоевал вторую золотую медаль на соревнованиях по легкой атлетике IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Второе "золото" Исламиады по легкой атлетике в дисциплине метание молота Азербайджану во вторник принесла Ханна Скидан.

Второе место заняла представитель Турции Кывылджим Салман, "бронза" досталась марокканке Соуакин Заккоур.

Напомним, что ранее в параатлетике в дисциплине толкание ядра "золото" выиграл азербайджанский спортсмен Самир Набиев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)