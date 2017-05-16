Баку-2017: 40-е "золото" Азербайджана на Исламиаде

2017-05-16 19:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан во вторник завоевал 40-ю золотую медаль IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

На этот раз "золото" стране принес Олохан Мусаев в соревнованиях параатлетов в дисциплине толкание ядра

Серебряная и бронзовая медали достались иранским спортсменам Аререзе Нассери и Али Мухаммедяру.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)