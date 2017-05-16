Женская сборная Азербайджана по плаванию выиграла "бронзу" Исламиады

2017-05-16 20:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по плаванию выиграла "бронзу" IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В дисциплине комбинированная эстафета 4×100 метров азербайджанская сборная в составе из Алсу Байрамовой, Юлии Стисюк, Илахи Раджиевой и Фатимы Алькярямовой во вторник показала результат 4:08.37.

Первое место заняла сборная Турции (3:47.77), второе - команда из Индонезии (3.52:98)

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Гусейн Велиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)