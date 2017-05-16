Ведущим церемонии «Оскар» в 2018 году снова станет Джимми Киммел

2017-05-16 22:41 | www.oxu.az | 3

Американский комик Джимми Киммел во второй раз проведет церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2018 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом во вторник, 16 мая, сообщает Variety.

«Быть ведущим "Оскара" стало высшей точкой в моей карьере, и я благодарен Шерил Бун Айзекс (президенту Американской академии киноискусств — прим. ), Дон Хадсон (исполнительному директору организации — прим.) и академии, что попросили меня вернуться к работе с двумя моими любимыми людьми — Майком Де Лукой и Дженнифер Тодд», — заявил Киммел.

Де Лука и Тодд снова займутся режиссурой и продюсированием шоу.

С.Б.

