Баку-2017: Азербайджанские волейболисты одержали уверенную победу над сборной Палестины

2017-05-16 20:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 продолжается групповой этап соревнований по волейболу среди мужчин.

В прошедшей во вторник групповой игре сборная Азербайджана одержала уверенную победу над Палестиной со счетом 3:0 (25:14, 25:17, 25:12).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)