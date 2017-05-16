Азербайджанская легкоатлетка принесла стране еще одну "бронзу" Исламиады

2017-05-16 20:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 во вторник завершились соревнования в тройном прыжке среди женщин.

Представляющая на этих соревнованиях Азербайджан Екатерина Сарыева выиграла бронзовую медаль.

Первое место заняла представительница Сенегала Сангоне Канджи, второе - камерунская спортсменка Мбуми Нкоинджин.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)