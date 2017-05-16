В Баку пройдет выставка, посвященная жертвам репрессий советских времен

2017-05-16 20:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 18 мая в связи с Международным днем музеев Азербайджанский национальный музей искусств в Баку проведет выставку "Забытое не забудется", сообщили Trend Life в пресс-службе музея. Данный проект посвящен жертвам репрессий, которые проводились в советское время в первой половине XX века.

"18 мая мировая культурная общественность отмечает Международный день музеев. В этом году музеи, входящие в состав ICOM (Международный совет музеев) Азербайджана, под слоганом "Музеи и спорная история: говорим о сложном" проводят ряд мероприятий на тему "Репрессии в 1920-1950 годах", - говорится в распространенном сообщении.

В сообщении также подчеркнуто, что репрессия оставила глубокий след в судьбах народов и людей, живших во времена ужасных сталинских репрессий. Известно, что за эти годы более 100 тысяч представителей интеллигенции, деятелей культуры и искусства, религиозных деятелей, а также ученых, писателей, учителей, проживавших на территории Азербайджана, были отправлены в ссылку в Сибирь, Казахстан и т.д. В Азербайджане было арестовано около 70 тысяч человек, из них 29 тысяч были представителями интеллигенции.

Репрессии коснулись азербайджанских художников и их семей. На предстоящей выставке из коллекции Азербайджанского национального музея искусств будут представлены произведения художников, которые были отправлены в ссылку - Алекпера Рзакулиева (1903-1974), Гасана Ахвердиева (1907-1978), а также ставших жертвами репрессий за "антисоветскую деятельность" своих родителей - Видади Нариманбекова (1926-2001), Тогрула Нариманбекова (1930-2013), Огтая Садыгзаде (1921-2014), Тогрула Садыгзаде (1926-1995), Таира Салахова (1928).

В рамках мероприятия будет предоставлена обширная информация об их жизни и деятельности.

(Автор: Джани Бабаева)