Пятый день Исламиады – МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

2017-05-16 23:05 | www.oxu.az | 5

По итогам сегодняшнего дня Азербайджан прочно укрепился на втором месте в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой нa Trend, cегодня копилка нашей команды пополнилась восемью золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями.

Всего в активе Азербайджана 41 золотая, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. На первом месте Турция с 43 золотыми, 40 серебряными и 32 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Иран с 10 золотыми, 12 серебряными и 15 бронзовыми медалями.

C.Б.

