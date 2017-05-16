Решение по ВАК является проявлением армянского лобби, просочившегося в российские суды - эксперт

2017-05-16 20:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Решение Верховного суда России, принятое в связи со Всероссийским азербайджанским конгрессом (ВАК) на основании иска минюста РФ, непонятно и вызывает чувство сожаления, сказал во вторник Trend политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя вопрос об аннулировании регистрации ВАК.

По мнению эксперта, непонятно, потому что это решение, принятое на фоне существующих дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и искренних отношений между двумя государствами, было выражено в суде как решение сил, пытающихся сделать врагами Азербайджан и Россию. "В санкциях против России, в отношении различных государств к этой стране Азербайджан показал себя как лояльное государство. Азербайджан не присоединился к санкциям западных государств, направленным против России. К сожалению, Россия не учла подобные факторы и поддержала принятие такого решения", - сказал эксперт.

Бахруз Гулиев подчеркнул, что это решение не связано с политикой, проводимой Россией, и оно не может быть позицией Российского государства. Просто произошедшее стало предметом рассмотрения суда, служащего интересам определенных сил, превратившегося в проявление армянского лобби, просочившегося в российские суды.

Политический эксперт добавил, что еще есть шанс на апелляцию, и в течение месяца принятое решение может быть изменено. «Решение будет рассматриваться судами более высокой инстанции, и надеюсь, что решение будет изменено. Если оно останется в силе, то можно прогнозировать, что это ничего хорошего не сулит. В Азербайджане функционирует Русская община, ее представители выдвигаются на различную общественно-политическую работу, государство оказывает ей постоянную поддержку, она представлена и в парламенте. То есть, это значит, что если решение останется в силе, будет поддержано руководством Российского государства, будет решением официальной Москвы и мы будем извещены о том, что эта политика России, то, считаю, что и Азербайджан, в свою очередь, предпримет соответствующие шаги в связи с данным решением».

15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ ликвидировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Текст: Кямаля Сеидова)