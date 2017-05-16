Еще одно "золото" Исламиады Азербайджан завоевал в параатлетике

2017-05-16 20:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская бегунья Елена Чебану во вторник завоевала "золото" соревнований по параатлетике на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

В беге на 100 метров Чебану оказалась быстрее своих соперниц и принесла Азербайджану четвертую золотую медаль соревнований по легкой атлетике.

"Серебро" досталось индонезийке Энданг Ситорус, "бронза" - представительнице Марокко Марьям ан-Нури.

Другая представительница Азербайджана Ирада Алиева пришла к финишу четвертой.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)