БАКУ-2017: Два азербайджанских тхэквондиста вышли в финал

2017-05-16 20:55 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Во вторник азербайджанская спортсменка Эриш Япрак в полуфинале соревнований по тхэквондо в рамках IV Игр исламской солидарности одержала победу над представительницей Ирана Парсой Тайебен.

Азербайджанская тхэквондистка одержала победу со счетом 14:12 и вышла в финал.

Другой азербайджанский спортсмен Гашим Магомедов в полуфинале одержал победу над турецким тхэквондистом Денизом Дагделеном со счетом 6:0 и вышел в финал.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)