Еще один азербайджанский боксер вышел в полуфинал Исламиады Баку-2017

2017-05-16 20:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 во вторник завершился четвертьфинальный этап соревнований по боксу.

Как сообщили Trend во вторник в Федерации бокса Азербайджана, этот этап удачно завершился и для азербайджанского боксера Кямрана Шахсуварлы.

Выступающий в весовой категории до 75 килограммов, Шахсуварлы в 1/4 финала провел бой с турецким боксером Ихсаном Эрдоганлы. Одержав над соперником победу со счетом 5:0, азербайджанский спортсмен вышел в полуфинал соревнований.

В полуфинальном поединке, который состоится завтра, представитель Азербайджана встретится с марокканским боксером Юнессом Гарруми.

Таким образом, семь азербайджанских боксеров вышли в полуфинал. Это Тайфур Алиев (до 56 кг), Джавид Челябиев (до 60 кг),Тамерлан Абдуллаев (до 69 кг), Кямран Шахсуварлы (до 75 кг), Рауф Рагимов (до 81 кг), Теймар Мамедов (до 91 кг) и Магомедрасул Меджидов (91+ кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)