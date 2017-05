Очередной благородный жест азербайджанского спортсмена на Исламиаде (ВИДЕО)

2017-05-16 21:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Еще один благородный жест в стиле Fair Play продемонстрировал азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов в полуфинальном поединке соревнований IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Выступающий в категории до 54 кг Магомедов в полуфинале встречался с турецким тхэквондистом Денизом Дагделеном. В ходе боя турецкий спортсмен получил травму бедра и не смог продолжить бой. Видя, что соперник не может стоять на ногах, Гашим Магомедов помог своему оппоненту встать и, поддерживая его, помог сойти с даянга.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)