БАКУ-2017: Азербайджанская тхэквондистка завоевала "золото"

2017-05-16 21:20 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанская спортсменка Эриш Япрак в финале соревнований по тхэквондо в рамках IV Игр исламской солидарности одержала победу над представительницей Турции Алтунель Дурдане.

Азербайджанская тхэквондистка одержала победу со счетом 5:4 и завоевала золотую медаль Игр.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)