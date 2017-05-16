Эрдоган заявил о возможном сотрудничестве Турции и США в Сирии и Ираке

2017-05-16 23:35 | www.apa.az | 2

Анкара и Вашингтон рассматривают варианты совместных действий в Сирии и Ираке. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы рассматриваем общие усилия, которые мы можем предпринять в Сирии и Ираке", — сказал Эрдоган через переводчика.

Турецкий лидер не сказал, о каких усилиях идет речь.

Ранее США выражали Турции претензии в связи с ударами Анкары по территории Ирака, заявляя, что подобные удары могут иметь место только с согласия правительства Ирака.

Турция также выражает протесты против поддержки Вашингтоном курдских формирований в Сирии.