В Баку состоялся вечер памяти Магсуда Ибрагимбекова – ФОТО

2017-05-16 23:37 | www.oxu.az | 2

На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна во вторник состоялся вечер памяти народного писателя, кинодраматурга и режиссера Магсуда Ибрагимбекова под названием «Магсуд улыбается всем».

Как передает Oxu.Az, в церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана госпожа Мехрибан Алиева.

На вечере памяти, начавшемся с любимой мелодии Магсуда Ибрагимбекова – «Адажио Альбинони», главный режиссер театра, народный артист Александр Шаровский рассказал о творчестве выдающегося кинодраматурга.

Первый вице-президент Азербайджана госпожа Мехрибан Алиева выступила на церемонии.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой:

«Уважаемая Анна ханум, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья.

На сцене Русского драматического театра на протяжении многих лет оживали персонажи произведений Магсуда Ибрагимбекова. Сегодняшним вечером в этом театре собрались близкие, родные, друзья, почитатели таланта великого писателя Магсуда Ибрагимбекова, чтобы выразить свою глубокую любовь и уважение к этому Человеку с большой буквы. Безусловно, почитателей таланта Магсуда муаллима гораздо больше, чем вмещает этот зал.

Творчество Магсуда Ибрагимбекова не только обогатило азербайджанскую культуру, искусство, но и внесло достойный вклад в мировое культурное наследие. Неслучайно, произведения уважаемого Магсуда муаллима переведены почти на тридцать языков.

Магсуд муаллим был необычайно яркой и многогранной личностью. Драматург и деятель кино, президент ПЕН-Клуба и депутат парламента, ярчайший собеседник и ярчайший полемист. Действительно, когда в одном человеке совмещается столько необыкновенных талантов и способностей, люди говорят: «Это – Божий дар». Действительно, это Божий дар. Но, прежде всего, Магсуд Ибрагимбеков был большим писателем. Для моего поколения, поколения, выросшего в ограниченном границами и идеологическими рамками пространстве, художественная литература была совершенно необходимой составляющей нашего бытия. Книги для нас были источником самого разностороннего познания. Чтение художественной литературы позволяло нам раздвигать границы, рушить искусственные барьеры, находить ответы на многие молчаливые вопросы. И самое главное, высокое литературное слово совершенно не навязчиво, без догмы, без патетики воспитывало нас, помогало заложить фундамент нравственности и духовности. Я считаю, что это та основа, которая необходима каждому человеку на протяжении всей его жизни, будь то профессиональная деятельность или личная жизнь. Вот в такое время жил и творил великий мастер Магсуд Ибрагимбеков.

Его проза порой динамичная, порой грустная, порой драматичная, но всегда очень искренняя и наполнена глубоким философским смыслом. Магсуд муаллим умел в самых, казалось бы, обыденных деталях найти глубокий смысл и рассказать об этом простым, доступным и ясным языком.

Все, кто единожды обращался к его творчеству, уверена, потом неоднократно возвращались к его произведениям, каждый раз находили для себя что-то новое. Каждое его произведение, помимо того, что передавало дух времени, заставляло задумываться. Задумываться о смысле жизни, о предназначении, предначертании каждого в этой жизни. А это, без всякого сомнения, доступно только настоящему, большому таланту.

Магсуд Ибрагимбеков писал свои произведения на русском языке. Но при этом он был и остается истинно народным писателем. Каждое его произведение, все его творчество пронизаны глубокой любовью к родной земле, к родным истокам, к родным корням. А любимый его город Баку очень часто был, можно сказать, главным действующим лицом в его произведениях.

Магсуд муаллим был отважным человеком, смелым человеком. Человеком, который через всю жизнь пронес и отстаивал свои принципы. Он никогда не боялся высказывать свое мнение, критиковать. Его публицистика – это ярчайший пласт азербайджанской журналистики. Самое главное, Магсуд муаллим всю жизнь был неравнодушным человеком. Он умел оставаться и быть нужным, он никогда не был в стороне.

Можно очень долго говорить об этом человеке, о его творчестве, о его высоких духовных, человеческих качествах. Я уверена, что с течением времени люди гораздо лучше и глубже будут осознавать заслуги великого азербайджанского писателя Магсуда Ибрагимбекова в развитии азербайджанской культуры и искусства.

Уважаемая Анна ханум, Вы в жизни Магсуда муаллима занимали особое место. Вы были, наверное не ошибусь, если скажу, что самым близким другом и его музой. Вы, наверное, знаете, что для многих ваших друзей, знакомых вы были неразделимым единым целым. Ваша пара была символом - символом любви и взаимоуважения, символом того, как две яркие личности могут дополнять друг друга и при этом сверкать еще сильнее. Я очень трепетно отношусь к дружеским, теплым отношениям с Вами. Я очень глубоко Вас уважаю и хочу пожелать Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Воистину правильно сказал господин Президент, великий азербайджанский писатель Магсуд Ибрагимбеков будет жить. Будет жить в сердцах и памяти его родных, его друзей и миллионов почитателей его таланта. Ибо писатель жив, пока живут его произведения. Светлая память достойному сыну Азербайджана. Спасибо».

Вдова мастера Анна Ибрагимбекова выразила признательность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за уважение к памяти покойного супруга.

Затем первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман поделился воспоминаниями о М. Ибрагимбекове.

Актеры Азербайджанского государственного русского драматического театра озвучили отрывки из произведений Магсуда Ибрагимбекова.

На мероприятии был показан документальный фильм, посвященный М. Ибрагимбекову. В фильм вошли интервью коллег и близких друзей кинодраматурга.

С.Б.

