Азербайджанский тхэквондист завоевал "серебро" Исламиады в Баку

2017-05-16 21:43 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский спортсмен Гашим Магомедов в финале соревнований по тхэквондо в рамках IV Игр исламской солидарности уступил иранцу Ешаги Махди и завоевал серебряную медаль.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)