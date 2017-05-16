Азербайджан вновь в группе лидеров медального зачете IV Игр исламской солидарности (ТАБЛИЦА)

2017-05-16 22:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По итогам сегодняшнего дня Азербайджан прочно укрепился на втором месте в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

Сегодня копилка нашей команды пополнилась восемью золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями.

Всего в активе Азербайджана 41 золотая, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей. На первом месте Турция с 43 золотыми, 40 серебряными и 32 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Иран с 10 золотыми, 12 серебряными и 15 бронзовыми медалями.