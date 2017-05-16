В Азербайджане внесены изменения в "Положение о видах и правилах награждения госслужащих"

2017-05-16 22:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в "Положение о видах и правилах награждения государственных служащих", утвержденное указом Президента Азербайджана от 24 августа 2002 года.

Согласно внесенным изменениям, в части 6 Положения слова "1 год" заменяются на слова "6 месяцев".

Действующая редакция части 6 Положения выглядит следующим образом:

"Коллективные награждения государственных служащих не распространяются на служащих, чей срок стажировки (1 год) еще на закончился".

В то же время, в части 10 Положения слова "рекомендации аттестационной комиссии" заменяются словами "результата оценки служебной деятельности".