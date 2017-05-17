NYT: Трамп передал Лаврову секретные данные от источника из Израиля

2017-05-17 00:06 | www.apa.az | 4

Секретные разведданные, которыми президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД России Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком, были получены от Израиля.

Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников, знакомых с тем, как США получают информацию.

Израиль является одним из самых важных партнеров США на Ближнем Востоке. Как сообщает издание, то, что Трамп решил поделиться секретными данными с российскими высокопоставленными чиновниками, может навредить отношениям между США и Израилем.

NYT подчеркивает, что из-за этого есть возможность того, что информация может попасть к Ирану, союзнику России и главной угрозе Израиля на Ближнем Востоке.

Чиновники Израиля не стали комментировать информацию издания и то, были ли они источниками разведданных, которыми Трамп поделился с Лавровым.

Ранее The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщала, что Трамп во время переговоров с Лавровым и Кисляком мог поделиться совершенно секретной информацией и поставить под угрозу важнейший источник данных.