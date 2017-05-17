Изменено «Положение о видах и правилах награждения госслужащих»

2017-05-17 00:12 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в «Положение о видах и правилах награждения государственных служащих», утвержденное указом Президента Азербайджана от 24 августа 2002 года.

Как передает Oxu.Az, cогласно внесенным изменениям, в части 6 Положения слова «1 год» заменяются на слова «6 месяцев».

Действующая редакция части 6 Положения выглядит следующим образом:

«Коллективные награждения государственных служащих не распространяются на служащих, чей срок стажировки (1 год) еще на закончился».

В то же время, в части 10 Положения слова «рекомендации аттестационной комиссии» заменяются словами «результата оценки служебной деятельности».

С.Б.

