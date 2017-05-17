Эрдоган: “Турция не будет учитывать интересы YPG и PYD”

2017-05-17 00:36 | www.apa.az | 3

Анкара не намерена учитывать интересы курдских вооруженных формирований YPG и PYD при урегулировании конфликта в Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник в Вашингтоне президент Турции Тайип Эрдоган.

"Принятие во внимание (интересов) YPG и PYD в регионе никогда не будет принято (Турцией). Это противоречит глобальному соглашению, которого мы достигли. Мы не должны позволять этим группам манипулировать религиозной и этнической структурой в регионе, используя терроризм (борьбу с терроризмом — ред.) как предлог или извинение", — заявил Эрдоган по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, что США несмотря на протесты Анкары оказывают военную поддержку сирийским курдам в борьбе с ИГ.

Эрдоган сделал заявление на турецком языке, которое транслировалось американскими телеканалами в переводе на английский.