Секретная служба США перекрыла входы и выходы из Белого дома

2017-05-17 00:55 | www.trend.az | 4

Белый дом в Вашингтоне заблокирован на неопределенный срок, передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал SkyNews.

Секретная служба США рассказала о блокировке, но не объяснила, что случилось.

Во вторник президент Дональд Трамп должен был принять там президента Турции Реджепа Эрдогана. Судьба переговоров пока неизвестна.

Позднее секретная служба объяснила, что это была реакция на неизвестного человека, который пытался перелезть через северное ограждение Белого дома с помощью стойки для велосипедов. Его задержали для выяснения обстоятельств.