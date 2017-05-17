В Вашингтоне задержали человека, из-за которого был оцеплен Белый дом

2017-05-17 01:12 | www.apa.az | 4

Секретная служба перекрыла все входы и выходы в Белый дом. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Секретная служба США. По сообщению, человек, из-за которого были перекрыты входы и выходы в здание Белого дома, задержан.

"Секретная служба реагирует на (ситуацию — ред.) с человеком, который перепрыгнул через велосипедную стойку около северного забора на улице Пенсильвания-авеню (соединяющая Белый дом и Капитолий — ред.). Подозреваемый взят под стражу", — говорится в сообщении на странице службы в Twitter.