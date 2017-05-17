Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG/PYD'nin muhatap olarak alınması uygun değil

2017-05-17 01:40 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Oval Ofis'te gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Erdoğan, açıklamasında Trump ve ekibine, kendisine ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Trump'ı seçimlerde elde ettiği zafer için tebrik eden Erdoğan, Trump ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, köklü geçmişe dayanan ve stratejik ortaklık düzeyine erişmiş olan Türkiye-ABD ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki bağların demokratik değerler ve müşterek menfaatler temelinde geliştiğine işaret ederek, "Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmamız karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir. Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle de iki ülkenin göstereceği yakın işbirliği her zamankinden çok daha büyük önem kazanmıştır." diye konuştu.

"Diyalog ve dayanışmamızı daha da artırmanın kararındayız"

Türkiye ile ABD'nin BM, NATO ve G20 gibi kilit kuruluşlar içerisinde yakın işbirliği içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte bu platformlar başta olmak üzere her alanda diyalog ve dayanışmamızı daha da artırmanın kararındayız. Doğrusu ben bu ziyaretimizin bu bakımdan tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Gerek ikili görüşmemiz gerek biraz sonra yapacağımız heyetler arası görüşmenin geleceğimize yönelik çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize, fırsat tanıyacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur"

İki ülke arasında ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğini artırma konusunda hemfikir olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEAŞ başta olmak üzere bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir. Aynı şekilde terör örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere de izin vermemeliyiz. Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki kaosu fırsata çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedeceklerdir. İki müttefikin dayanışma ve yakın işbirliği, eli kanlı cinayet şebekelerini bertaraf etmek için kafidir. Daha önce de ifade ettiğim gibi Sayın Başkan'a 15 Temmuz darbe girişiminin faili Feto terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim."

"Son kimyasal saldırı sonrasındaki kararlı tutumu yerinde buluyoruz"

Görüşmede, Suriye ve Irak'ta atılabilecek ortak adımları değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Sayın Trump'ın seçim zaferi Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yeni beklentilerin doğmasına, umutların filizlenmesine yol açmıştır. Biz yeni ABD yönetiminin bu umutları boşa çıkarmayacağına inanıyoruz. Bilhassa Suriye rejiminin son kimyasal saldırısı sonrası takınılan kararlı tutumu oldukça yerinde buluyoruz. Terör örgütleriyle ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz." dedi.

Bölgesel istikrar ve güvenliğin temininde Türkiye-ABD işbirliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Sayın Trump ile istişarelerimizi yoğunlaştırma, işbirliğimizi bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirmenin inanıyorum ki kararlılığı içindeyiz. Bugün temelleri atılan yeni dönemin ülkelerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konukseverliği ve daveti için Trump'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendilerini de en yakın zamanda ailesiyle birlikte ülkemde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA