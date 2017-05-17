Белый дом: Трамп поделился с Лавровым данными по угрозе для США и России

2017-05-17 01:54 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп поделился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым данными, в которых содержится информация об общей угрозе для США и России. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он сообщил, что на переговорах на прошлой неделе с главой МИД РФ речь шла об "общей угрозе" авиабезопасности, с которой сталкиваются и Москва, и Вашингтон.

"Информация, которой мы поделились, содержит данные об общей угрозе. И у нас есть общие цели побороть эту угрозу. Я считаю, что чрезвычайно уместно (поделиться данной информацией)", — добавил Спайсер, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах.