«ЛУКойл» выступил за продление соглашения по сокращению добычи нефти

2017-05-17 02:37 | www.apa.az | 4

Вице-президент «ЛУКойла» Леонид Федун заявил, что компания поддерживает продление соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем. Квоты по сокращению добычи определяются правительством России, наша доля в сокращении добычи составляет примерно 50 тыс. баррелей в год. Это наша доля, и я считаю, что это очень правильно, я всегда был сторонником этого. Данное соглашение помогло иметь от $10 до $15 больше цену на нефть, нежели она была бы при естественном положении дел», — сказал Федун.

Он также подчеркнул, что «ЛУКойл» прогнозирует цену нефти в $55–60 за баррель.