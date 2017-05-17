В Баку состоялся вечер памяти Магсуда Ибрагимбекова

2017-05-17 03:27 | www.apa.az | 3

16 мая на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоялся вечер памяти народного писателя, кинодраматурга и режиссера Магсуда Ибрагимбекова.

Как передает АПА, в вечере памяти приняла участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Вечер памяти начался с любимого писателем произведения композитора Томазо Альбинони «Адажио».

На вечере под названием «Магсуд улыбается всем» выступили первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александр Шаровский, первый заместитель генерального директора российского информагентства ТАСС Михаил Гусман и др.

На вечере были представлены отрывки из произведений писателя, прозвучали мысли Магсуда Ибрагимбекова о друзьях, родном Баку, любимых людях.

Затем был показан документальный фильм, в который вошли интервью коллег и близких друзей Магсуда Ибрагимбекова.