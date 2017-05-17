В Греции пройдет всеобщая забастовка

2017-05-17 03:27 | www.trend.az | 4

Всеобщая 24-часовая забастовка пройдет в Греции в среду в знак протеста против продолжения политики затягивания поясов, передает РИА Новости.

Не будет работать часть общественного транспорта, больницы, государственные и муниципальные учреждения, прекратится железнодорожное и паромное сообщение, четыре часа будут закрыты аэропорты из-за забастовки диспетчеров.

Забастовка намечена с вязи с голосованием 18 мая в парламенте по законопроекту, предусматривающему сокращение с 2019 года пенсий, зарплат, повышение налогов, реформу энергетики.