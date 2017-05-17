Трамп попросил Эрдогана освободить обвиняемого американского пастора

2017-05-17 04:49 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп во вторник на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил освободить американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в связях с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом АПА сообщает со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Трамп поднял (вопрос о) заключении пастора Эндрю Брансона и попросил, чтобы турецкое правительство в срочном порядке вернуло его в Соединенные Штаты", — говорится в сообщении Белого дома.

В Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года.