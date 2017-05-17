Пентагон пообещал Турции помощь в борьбе с "Рабочей партией Курдистана"

2017-05-17 05:35 | www.trend.az | 4

Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Турции Фикри Ышик во вторник обсудили в Вашингтоне ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы борьбы с терроризмом, передает РИА Новости.

"Лидеры были едины относительно обеспокоенности по поводу "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которую США считают иностранной террористической организацией, организовавшей убийства невинных мирных граждан Турции и турецких солдат. Министр (Мэттис — ред.) еще раз выразил поддержку Турции в борьбе с РПК и подтвердил планы по расширению сотрудничества в борьбе с РПК вместе с Турцией", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны обсудили кризис в Сирии и договорились "продолжить сотрудничать, чтобы положить конец насилию и способствовать облегчению человеческих страданий".

Мэттис и Ышик высказались за "мир и стабильность" в Сирии и Ираке.

Группировка "Исламское государство"*, против которой США и Турция ведут борьбу в рамках единой коалиции, в пресс-релизе Пентагона не упоминается.