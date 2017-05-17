В США девять человек пострадали в столкновениях со сторонниками Эрдогана

2017-05-17 05:50 | www.apa.az | 4

Столкновения между сторонниками и противниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана произошли во вторник в центре Вашингтоне.

Эрдоган находится в Вашингтоне, где ранее провел в Белом доме переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по информации пожарно-спасательной службы города, столкновения произошли у резиденции посла Турции, расположенной около Шеридан Сёркл (Sheridan Circle).

Отмечается, что в результате девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой в крайне тяжелом. В настоящее время улицы в районе столкновений перекрыты. Сведений о задержанных пока не поступало.