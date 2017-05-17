В Баку в жилом здании произошел пожар, спасены трое жильцов, еще 35 эвакуированы

2017-05-17 07:41 | www.apa.az | 3

В Баку в многоэтажном жилом здании произошел пожар. Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, пожар произошел в первом блоке здания, расположенного в Хатаинском районе столицы. В результате сгорели 54 п.м. кабелей вдоль шахты, 64 счетчиков на лестничных клетках 3 и 4 этаэей, а также пластиковые двери шахты.

В ходе пожара пожарными были спасены 3 жильцов, еще 35 жильцов были эвакуированы в безопасное место. Квартиры удалось уберечь от огня.