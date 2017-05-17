ТЭО проекта финансирования коридора "Север-Юг" будет готово до конца года - АБР

2017-05-17 08:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) ожидает, что до ноября будет готово технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта финансирования железнодорожного коридора "Север-Юг", а также развития железнодорожного сектора Азербайджана, сказал Trend глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

По его словам, параметры договора и его стоимость предварительно будут уточнены летом. Однако окончательная стоимость проекта конкретизируется после подготовки ТЭО.

В настоящее время стоимость проекта ориентировочно составляет 200 миллионов долларов. Не исключено, что после подготовки ТЭО эта сумма может увеличиться или, наоборот, уменьшиться.

Обзор проекта со стороны экспертов Азиатского банка развития, как ожидается, состоится 25 августа 2017 года. Дата утверждения кредита пока не установлена.

Кредит будет направлен в основном на инвестиции в развитие железнодорожной ветки Баку-Ялама (граница с Россией) в рамках транспортного проекта "Север-Юг" и поддержку расширения автономии управления ЗАО "Азербайджанские железные дороги", эффективную финансовую реструктуризацию обязательств ЗАО, расширение финансового и управленческого контроля, эффективности и отчетности в ЗАО, а также на развитие бизнеса и корпоративную реструктуризацию ведомства.

Проект реконструкции инфраструктуры в рамках "Север-Юг" предполагает восстановление и реабилитацию 441-километрового участка Баку-Ялама, развитие компьютеризированной системы управления грузовыми операциями и оказание консультационных услуг в рамках реализации проекта.

Исполнительным лицом получения кредита выступает ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

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