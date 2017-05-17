На Играх исламской солидарности Баку-2017 стартуют соревнования по борьбе и настольному теннису

2017-05-17 08:00 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Стартует 10-ый день соревнований на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Сегодня продолжатся соревнования по легкой атлетике. Мужчины будут соревноваться в таких дисциплинах, как бег на 200, 400 и 800 метров, барьерный бег на дистанцию 110 метров, тройной прыжок и метание диска, женщины же поборются за медаль в беге на 200 и 800 метров, беге на 3000 метров с препятствиями, толкании ядра и прыжках с шестом.

В десятый день соревнований определятся финалисты соревнований по боксу. В полуфинальных поединках Азербайджан будут представлять Тайфур Алиев (до 56 кг), Джавид Челябиев (до 60 кг),Тамерлан Абдуллаев (до 69 кг), Кямран Шахсуварлы (до 75 кг), Рауф Рагимов (до 81 кг), Теймар Мамедов (до 91 кг) и Магомедрасул Меджидов (91+ кг).

12:00 - 14:30 Мужчины - наилегчайший вес (46-49 кг) Мужчины - полулёгкий вес (56 кг) Мужчины - первый полусредний вес (64 кг) Мужчины - средний вес (75 кг) Мужчины - тяжелый вес (91 кг) 19:00 - 21:30 Мужчины - наилегчайший вес (52 кг) Мужчины - легкий вес (60 кг) Мужчины - полусредний вес (69 кг) Мужчины - полутяжелый вес (81 кг) Мужчины - супертяжелый вес (+91 кг)

Сегодня пройдет последний день соревнований по стрельбе. Спортсмены выступят в таких дисциплинах, как стрельба из пневматического пистолета на 10 м и «скит» (круглый стенд).

Также сегодня пройдут соревнования по плаванию среди мужчин на дистанции 50 метров баттерфляем, на дистанции 100 метров вольным стилем, по комбинированной эстафете 4X100 метров. Женщины будут соревноваться в плавании на дистанции 50 и 400 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем, 200 метров брассом и комбинированной эстафете 4X100 метров.

10-ый день Исламиады примечателен началом соревнований по настольному теннису.

10:00 - 14:30 Мужчины - одиночный первый этап Женщины - одиночный второй этап Женщины - одиночный первый этап 16:30 - 19:30 Мужчины - одиночный второй этап

В этот день продолжатся соревнования по тхэквондо. В соревнованиях среди женщин Азербайджан представят Патимат Абакарова (до 49 кг) и Фарида Азизова (до 67 кг), среди мужчин – Айхан Тагизаде (до 68 кг) и олимпийский чемпион Радик Исаев (87+кг).

Также продолжатся и соревнования по теннису.

10:00 - 19:00 Мужчины - одиночный первый этап Мужчины - пары первый этап

В турнире по волейболу среди мужчин будут продолжены групповые игры. В соревнованиях по волейболу среди женщин состоятся полуфинальные игры.

10:00 - 12:30 Мужчины - командная групповая игра А7 (Пакистан- Палестина) 12:30 - 15:00 Мужчины - командная групповая игра A8 (Азербайджан - Туркменистан) 17:00 - 19:30 Женщины - первый полуфинал 19:30 - 22:00 Женщины - второй полуфинал

Сегодня также состоятся соревнования по водному поло.

16:30 - 17:30 Мужчины - командная групповая игра A2-A5 (Иран-Турция) 18:00 - 19:00 Мужчины - командная групповая игра A1-A3 (Азербайджан - Саудовская Аравия) 19:25 - 19:45 Мужчины - командное награждение

В десятый день Игр завершатся соревнования по тяжелой атлетике.

12:00 - 18:00 Мужчины - 105 кг Мужчины +105 кг Женщины - 90 кг Женщины +90 кг

Другим примечательным событием сегодняшнего дня является начало соревнований по греко-римской борьбе. Азербайджан в них представят Мурад Мамедов (до 59 кг), Расул Чунаев (до 71 кг), Рафиг Гусейнов (до 80 кг) и Орхан Нуриев (до 98 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев)