В Баку в жилом здании произошел пожар: Спасены трое жильцов, 35 эвакуированы

2017-05-17 08:37 | www.oxu.az | 3

В Баку в многоэтажном жилом здании произошел пожар.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в первом блоке здания, расположенного в Хатаинском районе столицы. В результате сгорели 54 п.м. кабелей вдоль шахты, 64 счетчиков на лестничных клетках 3 и 4 этажей, а также пластиковые двери шахты.

В ходе пожара пожарными были спасены 3 жильцов, еще 35 жильцов были эвакуированы в безопасное место. Квартиры удалось уберечь от огня.

A.M.