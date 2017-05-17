В конгрессе США требуют провести расследование в отношении Трампа

2017-05-17 08:51 | www.oxu.az | 2

Все демократы, входящие в комитет палаты представителей по надзору и государственной реформе и юридический комитет сената, требуют провести немедленное расследование в отношении президента США Дональда Трампа, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и ряда высокопоставленных чиновников Белого дома.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным издания Hill, направленное председателям обоих комитетов письмо было подписано всеми 33 демократами-членами этих комитетов.

Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношение бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом это отрицает.

Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

A.M.