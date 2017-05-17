Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Хакасии

2017-05-17 10:02 | www.apa.az | 3

В результате пожара в жилом доме в Хакасии погибли четыре человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, пожар произошел в населенном пункте Балыкса Аскизского района вечером 16 мая. При разборе завалов обнаружены тела четырех погибших — двух взрослых и двух детей.

Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС России, для ликвидации пожара от противопожарной службы привлекались шесть человек и две единицы техники.

22 апреля в результате пожара в деревянном жилом строении в Ижевске погибли четыре человека — пожилая пара и двое их внуков в возрасте около 10 лет.