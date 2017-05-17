В Баку стали чаще сдавать квартиры туристам

2017-05-17 09:38 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане увеличилось число случаев сдачи частных домов в аренду туристам.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов.

По его словам, такие случаи наблюдаются как в центре Баку, так и в пригородах.

М.Агакеримов также посетовал на малое количество отелей в Азербайджане, отметив, что необходимо строить новые:

«Для строительства отелей следует проводить стимулирующие мероприятия.

Количество туристов в Азербайджане постепенно растет, поэтому и увеличивается спрос на отели».

Представитель ассоциации также заявил, что в настоящее время в Азербайджане действует 535 отелей, 146 из которых расположены в Баку и на Абшеронском полуострове.

A.M.

