В Баку стали чаще сдавать квартиры туристам
2017-05-17 09:38 | www.oxu.az | 3
В Азербайджане увеличилось число случаев сдачи частных домов в аренду туристам.
Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов.
По его словам, такие случаи наблюдаются как в центре Баку, так и в пригородах.
М.Агакеримов также посетовал на малое количество отелей в Азербайджане, отметив, что необходимо строить новые:
«Для строительства отелей следует проводить стимулирующие мероприятия.
Количество туристов в Азербайджане постепенно растет, поэтому и увеличивается спрос на отели».
Представитель ассоциации также заявил, что в настоящее время в Азербайджане действует 535 отелей, 146 из которых расположены в Баку и на Абшеронском полуострове.