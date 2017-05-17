Эрдоган пригласил Трампа приехать в Анкару всей семьей

2017-05-17 09:45 | www.oxu.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал приглашение своему американскому коллеге Дональду Трампу приехать в Турцию вместе со своей семьей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Российскую газету, об этом турецкий лидер заявил во время пресс-конференции с главой Белого дома в Вашингтоне, где прошла их встреча.

«Я бы хотел поблагодарить президента Трампа за такой радушный прием. С нетерпением жду его вместе со всей его семьей в Турции», - цитирует Эрдогана ТАСС.

В ходе встречи двух президентов Трамп заявил, что поддерживает Турцию в борьбе с террористическими организациями, подобными ИГИЛ и РПК. «Мы стремимся ответить на эту угрозу вместе», - сказал американский лидер.

Н.О.