В Азербайджане все чаще сдают частное жилье в аренду туристам

2017-05-17 09:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличилось число случаев сдачи частного жилья в аренду туристам, сообщил Trend в среду советник председателя Азербайджанской туристической ассоциации (АzТА) Музаффер Агакеримов.

По его словам, местные жители сдают в аренду дома как в центре Баку, так и на окраине города.

Агакеримов отметил необходимость в строительстве новых отелей в Азербайджане. "Число туристов, посещающих Азербайджан, растет. Поэтому есть необходимость в новых отелях", - сказал он.

В Азербайджане действуют 535 отелей, 146 из которых расположены в Баку и на Абшеронском полуострове, сказал Агакеримов.

(Автор: Ильхама Исабалаева)