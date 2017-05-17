Режим прекращения огня был нарушен 110 раз

2017-05-17 10:05 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы (28 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, Воскеван Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кехнягышлаг Агстафинского района, Гызылгаджилы, Гушчу Айырым Газахского района, в селах Агбулаг, Коханеби, Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Джавахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.