СМИ: Apple в июне представит три новые модели ноутбуков

2017-05-17 09:53 | www.oxu.az | 3

Компания Apple планирует в начале июня представить три новые модели ноутбуков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, соответствующее объявление руководство Apple сделает во время технологической конференции в Сан-Хосе (Калифорния), которая откроется 5 июня. Компания намерена выпустить MacBook Pro, оснащённый процессором Kaby Lake от Intel. Также будут представлены 12-дюймовый MacBook и обновлённый MacBook Air с новым процессором.

Официальные комментарии со стороны Intel или Apple пока не поступали.

Н.О.