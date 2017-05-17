Армяне стреляют по селам из минометов

2017-05-17 09:57 | www.oxu.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы (28 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, Воскеван Ноемберянского района, в селах Мосесгерх, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Гызылгаджылы, Гушчу Айрым Газахского района, в селах Агбулаг, Коханеби, Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

A.M.

